Mercato - PSG : Di Maria a fait un choix pour son prochain club !

Publié le 11 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria envisage de rester au moins une saison de plus en Europe avant d’envisager une autre option pour sa pré-retraite.

Du haut de ses 34 ans, Angel Di Maria est encore taillé pour un grand challenge européen et le fait savoir ! L’ailier argentin du PSG, qui arrive au terme de son contrat, donne sa priorité au club de la capitale mais assure d’ores et déjà qu’il optera pour une autre écurie européenne s’il n’obtient pas ce qu’il souhaite, et Di Maria l’a clairement annoncé dans un entretien accordé à l’émission Todo Pasa diffusée sur Radio Urbana.

Di Maria restera en Europe