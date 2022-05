Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 10 mai 2022 à 9h45 par Bernard Colas mis à jour le 10 mai 2022 à 9h46

Libre à l’issue de la saison et annoncé sur le départ, Angel Di Maria est revenu sur son avenir incertain avec le PSG.

À quelques jours de la fin de saison, Angel Di Maria vit probablement ses derniers moments avec le PSG. Malgré l’existence d’une option dans son contrat lui permettant de rester une année supplémentaire, l’Argentin ne devrait pas être conservé par Leonardo, souhaitant rajeunir l’effectif du PSG. Plusieurs options sont déjà évoquées pour l’avenir de l’attaquant, avec notamment un intérêt de la Juventus. De son côté, Angel Di Maria ne cache pas sa volonté de rester en Europe, à Paris ou ailleurs.

« Mon idée est d'essayer de rester ici »