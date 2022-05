Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur l’opération Nkunku !

Publié le 10 mai 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Prenant en considération un potentiel retour de Christopher Nkunku, le PSG verrait Chelsea et Manchester United lui mettre des bâtons dans les roues lorsque le RB Leizpig refuserait de le vendre cet été.

Depuis quelque temps, un éventuel retour de Christopher Nkunku au PSG prend de l’ampleur dans la presse française et étrangère. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au RB Leipzig, le milieu offensif et néo-international français aurait la ferme volonté de plier bagage et de se lancer un nouveau challenge cet été, du haut de ses 24 ans. Le PSG et d’autres clubs seraient sur les rangs pour le titi parisien. Et ce n’est pas la presse allemande qui affirmera le contraire.

Chelsea et United dans le coup, Leipzig veut prolonger Nkunku !