Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour cette opération à 20M€ de Xavi !

Publié le 10 mai 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer son milieu de terrain cet été, Xavi aurait identifié le profil de Carlos Soler. Toutefois, le coach du FC Barcelone pourrait voir Valence et d'autres clubs européens lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi s'est montré très actif sur le marché. En effet, le coach espagnol a pu enregistré les arrivées d'Eric Garcia, de Ferran Torres, d'Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Et alors qu'il n'a pas encore recruté au milieu de terrain, Xavi compterait y remédier dès la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, le technicien du Barça aurait coché le nom de Carlos Soler, qui fait le plus grand bonheur de Valence. Et il aurait déjà trouvé un accord à 20M€ pour cette opération selon les dernières informations d' AS . Toutefois, Xavi ne serait pas à l'abri d'un énorme retournement de situation avec Carlos Soler.

Carlos Soler peut encore prolonger avec Valence