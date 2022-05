Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec Lewandowski !

Publié le 10 mai 2022 à 7h30 par Amadou Diawara

Lié au Bayern jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski aurait des envies d'ailleurs et serait suivi de très près par le FC Barcelone. Toutefois, le club emmené par Xavi ne serait pas en mesure de s'offrir les services du buteur polonais parce qu'il serait bien trop garni en attaque.

De retour au FC Barcelone, Xavi s'est offert les services de trois attaquants depuis son arrivée : Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Malgré tout, le coach du Barça voudrait toujours renforcer son effectif cet été. Dans cette optique, Xavi aurait identifié le profil de Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. D'ailleurs, Pini Zahavi, l'agent du joueur, et le technicien catalan s'activeraient en coulisses pour finaliser l'opération avant le début du mercato estival. Toutefois, le clan Lewandowski et le FC Barcelone ne devraient pas réussir à obtenir gain de cause sur ce dossier.

Pas de mouvement en attaque pour le Barça cet été ?