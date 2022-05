Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça s’est couché pour Erling Haaland !

Publié le 10 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Au même titre que le PSG, le FC Barcelone verrait le train Erling Braut Haaland lui passer sous le nez en direction de Manchester City. Et selon l’entraîneur blaugrana Xavi Hernandez, le Barça aurait eu les pieds et les poings liés dans cette opération.

Comme le10sport.com vous l’avait dévoilé en août dernier, dans le cadre d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé cet été, les propriétaires qataris et hauts dirigeants parisiens songeaient déjà à tenter leur chance pour le recrutement d’Erling Braut Haaland au PSG. Cependant, Manchester City n’aurait laissé aucune chance au PSG dans le dossier Haaland. Selon The Athletic, un accord aurait été convenu entre l’entourage du joueur du Borussia Dortmund et les Skyblues . D’ailleurs, City devrait lever la clause libératoire de 75M€ présente dans le contrat d’Haaland au BvB cette semaine d’après le média britannique. Du côté du FC Barcelone, il a longtemps été question d’un intérêt pour Haaland. Néanmoins, Xavi Hernandez a dressé un constat clair sur cette opération et les moyens du FC Barcelone.

« Si ce que vous dites arrive, ce sera à cause du problème financier »