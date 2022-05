Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Xavi sur le feuilleton Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Alors que le FC Barcelone ne devrait finalement pas accueillir Erling Braut Haaland, Xavi s’est prononcé sur le cas du Norvégien, en partance pour Manchester City.

PSG, Barcelone, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, continuer au Borussia Dortmund… Erling Braut Haaland avait l’embarras du choix pour son avenir. Très courtisé, le Norvégien aurait toutefois fait son choix. Bien que rien ne soit encore officiel à ce sujet, c’est Manchester City qui devrait accueillir Haaland la saison prochaine. Un énorme coup pour Pep Guardiola et forcément un échec pour les autres prétendants qui étaient intéressés.

« Pour nous ? C’est très difficile à cause de la situation économique »