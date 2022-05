Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dembélé très serein pour son avenir ?

Publié le 9 mai 2022 à 13h15 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. En attendant, son entourage reste relativement serein quant à l'issue des négociations avec le Barça...

En janvier dernier, le Barça et Ousmane Dembélé arrivaient à un point de rupture car aucun accord n'était trouvé sur une prolongation de contrat. La situation d’un point de vue sportif va néanmoins de mieux en mieux pour l'ancien attaquant du Stade Rennais. Dembélé a réintégré l’équipe première du Barça au cours du mois de février et enchaîne les matchs. Mais à quelques semaines de la fin de saison, il n’y a toujours aucune prolongation de signée. La probabilité de voir l’international français quitter la catalogne augmente de plus en plus. Une situation dont le PSG pourrait profiter pour signer Dembélé libre pour pallier les potentiels départs d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé. Mais qu'en est-il vraiment pour l'attaquant français et son entourage ?

Une lueur d’espoir pour le Barça