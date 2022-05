Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Un crack de Guardiola en approche ?

Publié le 9 mai 2022 à 10h11 par La rédaction mis à jour le 9 mai 2022 à 10h13

Arsenal, qui souhaite absolument recruter un attaquant lors du prochain mercato, aurait ciblé Raheem Sterling (Manchester City).