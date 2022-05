Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés seraient déjà jetés pour Paul Pogba !

Publié le 9 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

En plus de Manchester City qui aurait récemment fait irruption dans le dossier Paul Pogba, le PSG verrait la Juventus contrecarrer ses plans pour le Français. D’ailleurs, le principal intéressé serait bien emballé par l’idée de faire son retour à Turin.

Le mercato approche à grands pas. Et pour renforcer le milieu de terrain du PSG, le directeur sportif Leonardo aurait une idée précise, à savoir Paul Pogba. Le profil du champion du monde tricolore intéresserait depuis un bon moment le PSG. D’autant plus que son contrat à Manchester United arrivera à terme le 30 juin prochain. Pour autant, il ne faudrait pas forcément compter sur la venue de Pogba au PSG au vu de la concurrence présente dans ce dossier. Outre l’intérêt de Manchester City évoqué par The Daily Mail, The Guardian et ESPN , la Juventus pourrait boucler le retour XXL de Pogba au grand dam du PSG.

Pogba songerait à un retour à la Juventus !