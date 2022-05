Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 7 mai 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Outre l’irruption de Manchester City dans la course à la signature de Paul Pogba, le PSG verrait la Juventus compromettre ses plans avec le joueur de Manchester United qui donnerait sa priorité à la Vieille Dame.

Et si Leonardo voyait Paul Pogba lui échapper dans les prochaines semaines ? D’après Foot Mercato et Goal notamment, le directeur sportif du PSG ferait du recrutement du milieu de terrain de Manchester United, où son contrat arrivera à terme en juin prochain, une priorité. Les discussions auraient déjà eu lieu avec le défunt Mino Raiola, regretté agent de Paul Pogba et son cousin Vincenzo Raiola qui a pris le dossier en main après la disparition de l’agent italo-néerlandais. C’est en effet l’information que Jacque Talbot a divulgué ce samedi.

Pogba pencherait plus vers un retour à la Juventus qu’une signature au PSG !