Mercato - PSG : Ça discute en coulisse pour Paul Pogba !

Publié le 7 mai 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo aurait des vues sur Paul Pogba et se serait entretenu avec son entourage, la Juventus aurait également discuté avec Vincenzo Raiola, cousin du défunt Mino Raiola, dans le cadre d’un potentiel retour du milieu de terrain de Manchester United.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG mette le grappin sur Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Pogba pourrait ne pas rallonger son aventure chez les Red Devils . En effet, un départ du club mancunien serait l’option la plus probable à ce jour. Et Leonardo serait parfaitement conscient de l’opportunité de marché qui s’offre à lui. Le directeur sportif du PSG continuerait de travailler sur le dossier Pogba et ce, malgré la mort de son agent Mino Raiola. Les discussions auraient lieu en coulisse avec le cousin du défunt représentant de Paul Pogba, à savoir Vincenzo Raiola.

Le cousin de Raiola aurait rencontré le PSG ET la Juventus !