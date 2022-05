Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar se fixe un énorme objectif pour son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Pas vraiment en réussite cette saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar compte bien se refaire avec sa sélection, lors de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar l’automne prochain.

Une nouvelle fois, Neymar n’a pas été épargné par les blessures. Absent une bonne partie de l’hiver, le Brésilien n’a pas été à son meilleur niveau lors du rendez-vous crucial du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et a d’ailleurs fait l’une de ses pires saisons depuis son arrivée en 2017. Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir et certains ont même commencé à réclamer son départ, comparant sa situation à celle d’un Kylian Mbappé très performant... mais en fin de contrat. Comme nous vous l’avons pu révéler sur le10sport.com, il n’est aucunement question d’un départ de Neymar du PSG pour le moment, sachant que son contrat court jusqu’en juin 2025.

« J’avais vraiment envie de remporter la Ligue des Champions avec le PSG cette année, mais maintenant... »