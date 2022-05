Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria prépare son départ !

Publié le 7 mai 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain, Angel Di Maria devrait quitter le Paris Saint-Germain après sept années passées à participer activement au projet QSI.

Il a été la recrue star de l’été 2015, avec une renaissance annoncée après une période très compliquée à Manchester United. Au cours des sept dernières années, Angel Di Maria a mis du sien pour écrire l’histoire du Paris Saint-Germain et il a bien failli participer à la conquête de la première Ligue des Champions de l’histoire du club en 2020. En novembre dernier, il avait d’ailleurs fait une véritable déclaration d’amour à son club, lors d’un long entretien accordé à RMC Sport . « J’ai eu des beaux moments en sept ans, mais aussi des bas comme tout joueur. Le PSG est un très grand club. Quand j’ai signé, je savais que je voulais rester longtemps. Si je me sens parisien ? Oui… Il ne manque plus que la langue ! J’ai une affection particulière pour le club et la ville ! » avait déclaré Di Maria, avant de laisser planer le flou autour de son avenir et de l’année supplémentaire en option présente dans son contrat avec le PSG. « J’ai une année supplémentaire en option si les 2 parties sont d’accord. De mon côté ça se joue sur mon âge. Je suis parti en mauvais terme du Real et de Manchester… Si je dois retourner dans le football argentin, je veux repartir par la grande porte, mais ma priorité est de rester une année de plus ! ». Beaucoup de choses se sont passées depuis cette interview et surtout, la fin du contrat de son contrat approche à grands pas, avec le PSG qui ne semble pas vouloir lever l’option de son année supplémentaire. Ainsi, un départ semble être devenu le scénario le plus probable, avec Di Maria qui souhaiterait tout de même jouer au moins une saison de plus en Europe.

La Juventus pense à Di Maria, mais...