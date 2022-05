Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pousse cinq joueurs vers la sortie !

Publié le 6 mai 2022 à 11h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de dégraisser cet été, le PSG va logiquement pousser certains joueurs vers la sortie, et il semblerait que cinq joueurs aient déjà été désignés en interne à cet effet.

Ça risque de bouger durant le mercato estival au PSG ! En attendant de savoir quelle sera l’issue de l’épineux feuilleton Kylian Mbappé ou encore de connaître l’identité du successeur de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, le Qatar va chercher à dégraisser, et plusieurs indésirables du projet QSI seront poussés vers la sortie en fin de saison. La direction du PSG a déjà dresse une liste à cet effet.

Icardi, Navas, Kurzawa…