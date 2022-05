Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable retour prévu pour cet été ?

Publié le 6 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Libre de tout contrat en juin prochain, Luis Suarez souhaiterait retourner au FC Barcelone, mais les Catalans préfèrent temporiser.

Alors que le FC Barcelone s’est bien renforcé offensivement lors du mercato hivernal, Joan Laporta n’a pas encore terminé son chantier. En effet, le Barça souhaite recruter un nouveau buteur, et cible de très gros noms. Si la piste menant à Erling Haaland a été abandonnée en raison du montant de ce transfert, les Catalans font désormais de Robert Lewandowski leur priorité. Toutefois, l’état des finances barcelonaises ne semble pas s’être amélioré, et une arrivée libre pourrait être une bonne affaire. A ce sujet, un attaquant bien connu des supporters Blaugrana souhaiterait faire son retour au Camp Nou, et gratuitement.

Luis Suarez veut revenir à Barcelone