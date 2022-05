Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola à fond sur une star du Barça ?

Publié le 6 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival, Manchester City s’intéresserait à la situation de Frenkie De Jong.

Arrivé au FC Barcelone à l’intersaison 2019, Frenkie De Jong est un cadre du onze catalan. En effet, celui-ci est apparu à 44 reprises durant cette campagne et semble indispensable pour Xavi. Toutefois, l’avenir du joueur de 24 ans est encore flou. Si ce dernier semble vouloir continuer son aventure chez les Blaugrana , sa vente pourrait rapporter une belle somme à Joan Laporta, et plusieurs clubs s’intéressent de près à ce dossier. Alors que Manchester United et le Paris Saint-Germain ont déjà coché le nom de l’international néerlandais sur leurs tablettes, un autre géant anglais serait également sur le coup.

Pep Guardiola s’intéresse à Frenkie De Jong