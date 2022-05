Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit une terrible nouvelle pour De Jong !

Publié le 5 mai 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Emballé par l’idée de recruter Frenkie de Jong, le PSG pourrait voir ses plans être mis à mal par Xavi Hernandez et le FC Barcelone. Explications.

Et si Leonardo parvenait à réussir là où son prédécesseur Antero Henrique avait échoué à l’hiver 2019. En effet, au cours du mercato en question, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam donnait son accord pour rejoindre le FC Barcelone en snobant au passage le PSG et Manchester City notamment. De retour à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain en juin 2019, Leonardo garderait toujours un oeil sur le dossier De Jong selon la Cadena SER alors qu’il est question depuis quelque temps d’un éventuel départ du milieu de terrain du FC Barcelone, courtisé par le Bayern Munich ou encore Manchester United selon différents médias.

De Jong veut la Ligue des champions et Xavi veut le garder !