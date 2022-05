Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des complications à prévoir pour le retour de Moise Kean ?

Publié le 6 mai 2022 à 0h15 par Pierrick Levallet

En difficulté cette saison du côté de la Juventus, Moise Kean pourrait bien faire ses valises cet été. Le PSG ne serait pas contre le récupérer. Mais pour le moment, la Juventus n'aurait pas tranché pour l'avenir de l'attaquant de 22 ans.

Lors de l’été 2020, le PSG avait surpris son monde en misant sur Moise Kean, arrivé en prêt en provenance d’Everton. Malgré ses difficultés en Premier League, l’Italien a eu la chance de rebondir au sein du club de la capitale. Et le pari s’est avérée plutôt payant puisque le joueur d’aujourd’hui 22 ans avait inscrit 19 buts en 45 apparitions. Mais malgré cela, Leonardo ne l'a pas conservé. Moise Kean est donc revenu à Everton mais a de nouveau été prêté, à la Juventus cette fois. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l’attaquant formé à Turin. En effet, Moise Kean dispose d’un temps de jeu plutôt limité et ses performances laissent à désirer. Alors que l’Italien pourrait faire ses valises, le PSG ne serait pas contre le récupérer. Toutefois, la Juventus n’aurait pas encore pris sa décision pour l’avenir de son attaquant.

La Juventus n’a pas encore décidé pour l’avenir de Kean