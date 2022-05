Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bientôt être fixé pour Koulibaly !

Publié le 5 mai 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Souvent annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly pourrait bien quitter le Napoli à la fin de la saison, avec des jours cruciaux pour son avenir qui approchent.

La défense du Paris Saint-Germain n’a pas apporté satisfaction cette saison. L’arrivée de Sergio Ramos s’est révélé être un flop et même des cadres comme Marquinhos ont failli, comme face au Real Madrid en Ligue des Champions. Ainsi, Leonardo souhaiterait apporter quelques changements et comme souvent, il se serait tourné vers la Serie A avec deux pistes précises. La première concernerait Stefan de Vrij de l’Inter, tandis que la seconde mènerait à Kalidou Koulibaly, qui a souvent été lié au PSG... mais qui n’a finalement jamais quitté le Napoli. La situation semble avoir changé pour le Sénégalais, puisque son club aurait grand besoin d’argent et pourrait être obligé de faire un énorme sacrifice.

Rencontre très importante entre le Napoli et le clan Koulibaly