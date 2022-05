Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalidou Koulibaly fait passer un message fort à Leonardo !

Publié le 5 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Alors que son avenir est incertain, Kalidou Koulibaly reste dans le viseur du PSG. Cependant, il faudra être convaincant pour inciter le Sénégalais à quitter le Naples, puisque le joueur et sa famille sont heureux en Italie comme l’explique le principal concerné.

À bientôt 31 ans, Kalidou Koulibaly risque une fois encore de faire parler de lui durant le mercato estival. Ces dernières années, le défenseur sénégalais a régulièrement été annoncé aux quatre coins de l’Europe, notamment du côté du PSG, où Leonardo apprécie son profil. Finalement, Koulibaly est resté à Naples, sans pour autant prolonger son bail qui expirera en juin 2023. Le défenseur s’apprête donc à entrer dans sa dernière année de contrat, et le Napoli a déjà les idées claires concernant son joueur. Si aucune prolongation n‘est décidée dans les prochaines semaines, Kalidou Koulibaly quittera le club contre une offre supérieure à 45M€, et plusieurs prétendants sont déjà positionnés. Selon Il Mattino , le PSG, le FC Barcelone et Manchester City restent à l’affût dans ce dossier, mais pour l’heure, le Sénégalais profite de sa vie à Naples.

« Je me sens bien ici »