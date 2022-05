Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour ce grand chantier de Xavi !

Publié le 5 mai 2022 à 23h00 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau latéral gauche cet été, le FC Barcelone suivrait Javi Galan de près. Cependant, le dossier devrait rapidement se corser pour le club catalan.

Après avoir vendu Junior Firpo l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas recruté d’autre latéral gauche pour suppléer Jordi Alba. Pendant toute la saison, le club catalan s’est donc retrouvé à court d’option à ce poste. De ce fait, Xavi aimerait compter sur un nouveau joueur dans ce secteur pour l’exercice 2022-2023. Dans cette optique, Joan Laporta se serait déjà mis au travail et aurait placé quelques noms sur sa liste à l’approche du mercato estival, dont celui de Javi Galan. Auteur d’une saison satisfaisante avec le Celta Vigo, le joueur de 27 ans aurait un profil apprécié par Xavi. Cependant, le dossier devrait rapidement se compliquer pour le FC Barcelone.

La concurrence et le prix posent problème au Barça pour Javi Galan