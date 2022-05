Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : L'incroyable aveu de Cavani sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 mai 2022 à 21h36 par La rédaction mis à jour le 5 mai 2022 à 21h38

Alors que Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United l'été dernier, cela a eu un impact direct sur l'avenir d'Edinson Cavani.