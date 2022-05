Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé sort du silence pour sa prolongation !

Publié le 5 mai 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Alors qu’il est annoncé ce jeudi soir que Kylian Mbappé va prolonger au PSG, la mère du Français a souhaité réagir à ces informations.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. Mais ce jeudi soir, Le Parisien a lâché une incroyable bombe concernant le joueur du PSG. Partagé entre le Real Madrid et le club de la capitale, Mbappé aurait décidé de prolonger à Paris .En effet, un accord de principe aurait été trouvé entre l’entourage du numéro 7 du PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Une énorme information, mais les réponses n’auront pas mis longtemps avant de tomber. Et la mère de Kylian Mbappé a tenu à apporter sa version.

« Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain »