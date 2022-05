Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Madrid, on y croit toujours plus pour Mbappé !

Publié le 5 mai 2022 à 16h15 par Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours parler en Espagne, où on le voit de plus en plus proche du Real Madrid.

Le temps presse. Dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé sera un joueur libre de s’engager avec le club de son choix, ce que le Paris Saint-Germain souhaite absolument éviter. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible et les rencontres entre la mère de Mbappé et les hauts dirigeants du PSG vont dans ce sens. En attendant, le Real Madrid peut toujours compter sur un accord de principe trouvé avec la star française et en Espagne on semble avoir de moins en moins de doutes concernant son avenir.

« Mbappé est plus que convaincu »