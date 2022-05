Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un invité surprise débarque dans le feuilleton Haaland !

Publié le 5 mai 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Alors qu’il quittera la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Paulo Dybala aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens comme le PSG... mais également comme le Borussia Dortmund !

Après sept années de vie commune, Paulo Dybala et la Juventus vont se séparer. Le club turinois a décidé de ne pas prolonger le contrat de son vice-capitaine, arrivé en 2015 en provenance de Palermo et considéré comme l’un des piliers du projet des dernières saisons. Cette situation aurait rapidement alerté les plus grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain, où Leonardo a déjà été proche de le recruter par le passé. Le PSG ne serait toutefois pas seul, puisque le nom de Dybala est également lié au FC Barcelone, Manchester United ou encore à Tottenham.

Dortmund tente Dybala pour remplacer Haaland