Mercato - PSG : L’énorme mise au point de l’agent de Dybala sur son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’une éventuelle arrivée de Paulo Dybala à l’Inter alors que le joueur de la Juventus figurerait dans le viseur du PSG, Leonardo pourrait garder espoir à en croire les propos de l’agent de Dybala.

À l’occasion du mercato estival de 2019 au cours duquel Neymar avait fait son maximum pour retourner au FC Barcelone, il était déjà question d’un intérêt de Leonardo pour Paulo Dybala. En effet, le directeur sportif du PSG aurait estimé que celui qui est surnommé La Joya avait ce qu’il fallait pour combler le vide du numéro 10 du PSG. Et alors que le contrat de Dybala à la Juventus arrive à expiration en juin prochain, il ne sera pas prolongé comme Maurizio Arrivabene, administrateur délégué de la Juventus, l’a fait savoir en mars dernier. Une chance pour le PSG ? D’après la Gazzetta dello Sport, il semblerait que Paulo Dybala prendrait la direction de l’Inter grâce à l’ancien dirigeant de la Juve en la personne de Giuseppe Marotta, qui officie en tant qu’administrateur délégué de l’Inter désormais.

« Aucun accord n'a été conclu »