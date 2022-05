Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un message pour ce buteur XXL !

Publié le 4 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs années, Lautaro Martinez ne devrait pas rejoindre le club catalan cet été.

Le FC Barcelone a prévu d’investir lors du mercato estival, pour renforcer son secteur offensif notamment. Les blaugranas sont d’ailleurs intéressés depuis plusieurs mois par l’attaquant Lautaro Martinez, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Inter Milan. Cependant, la probabilité de voir l’international argentin porter le maillot du Barça se réduit de jour en jour.

« Il est heureux à l’Inter »