Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau dossier brûlant de Laporta est réglé !

Publié le 4 mai 2022 à 13h00 par Dan Marciano

Le FC Barcelone aurait bouclé la prolongation de Sergi Roberto. Le joueur espagnol a accepté de baisser son salaire pour poursuivre sa carrière en Catalogne.

Et de trois pour Joan Laporta ! Après avoir sécurisé l'avenir de Pedri et d'Ansu Fati, le président du FC Barcelone est parvenu à trouver un accord avec Ronald Araujo. La prolongation du défenseur uruguayen a été officialisée il y a quelques jours. Le dirigeant n'est pas sorti de l'auberge puisqu'il doit désormais trouver un accord avec Ousmane Dembélé, Gavi et Sergi Roberto. Mais dans ce dernier dossier, les négociations arrivent à leur terme.

Sergi Roberto va prolonger