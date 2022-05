Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 3 mai 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund serait sur le point de s'engager en faveur de Manchester City.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir Manchester City lui couper l'herbe sous le pied concernant le buteur du Borussia Dortmund.

Erling Haaland en route pour Manchester City ?