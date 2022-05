Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 45M€ préparée par Leonardo ?

Publié le 5 mai 2022 à 13h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG en pincerait toujours pour Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli pourrait cette fois-ci être disponible à un prix plus abordable.

« Des discussions avec Leonardo ? C’est vrai j’ai eu des discussions avec tout le monde. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. (…) Il y a eu des offres, Naples a décidé de me garder. Ça prouve aussi l’amour qu’ils ont pour moi . » Interrogé en début d’année sur l’intérêt du PSG à son égard, Kalidou Koulibaly avait reconnu avoir fait l’objet de plusieurs offres, ce qui ne l’avait pas empêché de rester au Napoli, désireux de conserver son défenseur. Depuis, le Sénégalais n’a pas prolongé et s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, une situation qui n’a pas échappé au PSG, qui garderait un œil sur le joueur de 30 ans.

Un transfert à 45M€ pour Koulibaly ?