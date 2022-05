Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe autour de ce chouchou de Leonardo !

Publié le 5 mai 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic attise de plus en plus de convoitises, puisqu’après le PSG, Manchester United, la Juventus et l’AC Milan, deux nouveaux cadors auraient fait irruption dans ce dossier.

Le moment du grand saut est enfin arrivé. Après de nombreux départs ratés, Sergej Milinkovic-Savic devrait enfin quitter la Lazio à la fin de la saison. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse italienne depuis plusieurs semaines, ce qui n’a pas tardé à alerter le Paris Saint-Germain, où Leonardo a déjà tenté de le recruter par le passé. La tâche s’annonce toutefois compliquée, puisque son agent Mateja Kezman aurait notamment rencontré Manchester United, tandis que Massimiliano Allegri ferait pression sur ses dirigeants pour qu’ils l’attirent à la Juventus. Mais deux nouveaux dangers devraient se préciser pour le PSG...

Le Real Madrid et City également dans le coup ?