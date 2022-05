Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Riyad Mahrez avait vendu la mèche ?

Publié le 5 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé à Manchester City jusqu’en juin 2023 et dans le viseur du PSG, Riyad Mahrez n’a pas ouvert la porte à un départ. Bien au contraire.

En marge du prochain mercato, le PSG pourrait être contraint d’à la fois remplacer Angel Di Maria dont le contrat ne devrait pas être prolongé et Kylian Mbappé, pour qui les discussions se poursuivent en coulisse, mais aucun accord n’est à signaler actuellement. Directeur sportif du PSG, Leonardo songerait entre autres à Riyad Mahrez afin de renforcer le secteur offensif du PSG. Cependant et bien que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023 à Manchester City, Mahrez n’a pas laissé entendre qu’un départ occupait ses pensées.

Mahrez se sent bien à City !