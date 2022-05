Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riyad Mahrez lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 5 mai 2022 à 1h15 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG pour combler le vide que pourrait laisser Angel Di Maria cet été, Riyad Mahrez a assuré se sentir bien à Manchester City…

Et si le successeur d’Angel Di Maria au PSG n’était pas Ousmane Dembélé, mais Riyad Mahrez ? C’est du moins l’information dernièrement communiqué par Foot Mercato. Le directeur sportif Leonardo songerait sérieusement à attirer l’ailier de Manchester City et ce dossier serait totalement indépendant de l’opération Dembélé dans l’esprit de la direction du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City où les discussions ne sembleraient pas avancer rapidement, Riyad Mahrez pourrait bien avoir lâché un indice de taille sur son avenir qui aurait des chances de s’écrire du côté de Manchester…

« Je me sens bien, après quatre ans ici »