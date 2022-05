Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier coup dur pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 5 mai 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour cet été, Aurélien Tchouaméni aurait toutefois une préférence pour un départ à l’étranger s’il devait quitter l’AS Monaco.

Ça bouge pour Aurélien Tchouaméni en coulisses ! Le milieu de terrain de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, dispose d’une cote XXL sur le marché des transferts. Le PSG serait toujours dans la course pour l’international français mais doit composer avec la concurrence de trois cadors étrangers : le Real Madrid, Chelsea et Liverpool. Et Leonardo va peut-être devoir tirer un trait sur le profil de Tchouaméni…

Direction l’étranger pour Tchouaméni ?