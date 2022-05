Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli confirme pour son avenir !

Publié le 5 mai 2022 à 13h10 par Axel Cornic

Alors qu’il a été annoncé proche d’un possible départ, Jorge Sampaoli devrait bien poursuivre son aventure à l’OM.

Le projet McCourt semble avoir trouvé son entraineur, avec Jorge Sampaoli. Arrivé il y a un an et demi pour prendre la succession d’André Villas-Boas, l’Argentin réalise de belles choses à l’Olympique de Marseille, avec une deuxième place de Ligue 1 et une demi-finale de Ligue Europa Conference à jouer ce jeudi face à Feyenoord. Tout n’a toutefois pas été rose, puisque Sampaoli a rencontré quelques problèmes à l’OM ces derniers mois. Ses choix avec Steve Mandanda sont en effet loin de faire l’unanimité, sans oublier les accroches avec Arkadiusz Milik ou encore des tactiques parfois incompréhensibles. Suffisant pour remettre en question son avenir ?

Sampaoli est heureux à Marseille