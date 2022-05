Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend position pour l’avenir de Sampaoli !

Publié le 5 mai 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Alors qu’un possible départ est annoncé depuis quelques jours, Pablo Longoria semble bel et bien vouloir poursuivre l’aventure avec Jorge Sampaoli à l’OM.

Rarement un entraineur a semblé autant coller à l’identité d’un club. Arrivé à l'hiver 2021, Jorge Sampaoli s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille, avec notamment un jeu débridé porté vers l’offensive. Il n’a toutefois pas pu échapper aux critiques, avec notamment une gestion compliquée du poste de gardien de but, mais également d’un Arkadiusz Milik qui n’a pas manqué de faire part de son mal-être cette saison. Ainsi, un possible départ a été évoqué récemment, avec les médias espagnols qui ont même parlé d’un certain intérêt de l’OM pour Marcelino, l’actuel entraineur de l’Athletic Bilbao. Pourtant, cela ne semble pas vraiment inquiéter Pablo Longoria...

Longoria est fan de Sampaoli