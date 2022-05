Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle dans le feuilleton Lewandowski !

Publié le 5 mai 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Robert Lewandowski semble être la grande priorité du FC Barcelone pour le mercato estival, mais le verrou du Bayern Munich ne sera pas simple à faire sauter.

Après avoir tout gagné avec le Bayern Munich ces dernières années, Robert Lewandowski aimerait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, à 33 ans. Voilà plusieurs mois déjà que ses envies de départ sont évoquées, ce qui a d’ailleurs éveillé l’intérêt d’un grand nombre de club et cela a été le cas du Paris Saint-Germain, comme nous avons pu vous le révéler sur le10sport.com. C’est toutefois le FC Barcelone qui semble désormais avoir pris la main, notamment après l’échec Erling Haaland et les problèmes rencontrés avec d’autres grands noms offensifs, comme Romelu Lukaku de Chelsea. Mais du côté du Bayern Munich, on ne semble pas vraiment vouloir laisser filer Lewandowski...

Aucune nouvelle rencontre prévue pour Lewandowski