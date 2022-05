Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski veut mettre la pression sur le Bayern Munich !

Publié le 5 mai 2022 à 8h30 par Axel Cornic

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern Munich, qui de son côté ne semble avoir aucune intention de le laisser filer.

Après des années passées à martyriser les défenses de Bundesliga, Robert Lewandowski aimerait découvrir de nouveaux horizons. C’est en tout ce qui est annoncé depuis plusieurs mois par la presse allemande, alors que nous vous avions expliqué dès aout 2021 sur le10sport.com que son nom circulait du côté du Paris Saint-Germain. C’est désormais l’Espagne qui pourrait se dessiner dans l’avenir du Polonais, avec Joan Laporta qui est déterminé à offrir une star offensive à Xavi lors du mercato. L’intérêt semble réciproque, mais le Bayern Munich aurait récemment expliqué à Lewandowski n’avoir aucune intention de se séparer de lui, à un an de la fin de son contrat.

Lewandowski veut des garanties de la part du Barça