Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est dans la course pour boucler une recrue XXL !

Publié le 5 mai 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 5 mai 2022 à 8h18

Très courtisé à travers l’Europe après son excellente saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni sera l’une des grandes sensations du mercato estival. Et le PSG, qui semblait avoir pris du retard, reste finalement dans la course pour l’international français aux côtés de trois cadors étrangers.

Interrogé mercredi en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni (22 ans) faisait le point sur son avenir très incertain à l’AS Monaco alors que le PSG et plusieurs cadors étrangers sont annoncés sur ses traces : « Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses (…) Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait », a indiqué Tchouaméni, qui n’exclut donc pas l’idée de rester à l’AS Monaco une saison de plus alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Et pourtant, le milieu de terrain français fait l’objet d’une bataille colossale sur le marché, et le PSG est toujours autant impliqué.

Le PSG reste dans la course pour Tchouaméni