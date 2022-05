Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable bombe tombe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 5 mai 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

Alors que la tendance a longtemps été à un départ du PSG pour Kylian Mbappé, voilà que le crack français pencherait maintenant pour une prolongation de contrat.

Proche du départ l’été dernier quand le Real Madrid proposait 200M€, Kylian Mbappé était finalement resté au PSG. Mais le club de la capitale prenait alors un énorme risque, celui de voir partir son joyau librement. En effet, Mbappé est sous contrat jusqu’en juin prochain. Depuis de nombreux mois maintenant, la question est donc de savoir ce que va faire l’actuel joueur du PSG. D’un côté, le Real Madrid, le club de ses rêves lui tend les bras, de l’autre, le Qatar est prêt à toutes les folies pour le convaincre de prolonger.

Mbappé vers une prolongation