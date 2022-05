Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paulo Dybala s’anime en coulisse !

Publié le 5 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Directeur sportif du PSG, Leonardo cultiverait le désir depuis un bon moment de recruter Paulo Dybala au Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’Inter aurait bien avancé ses pions pour l’attaquant de la Juventus qui devrait bénéficier du statut d’agent libre cet été.

En marge du prochain mercato, Paulo Dybala pourrait finalement déposer ses valises au PSG. Pour rappel, alors que Neymar semblait être bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain et retrouver le FC Barcelone à l’été 2019, la priorité de Leonardo pour remplacer le numéro 10 du PSG n’était autre que Dybala à l’époque. Et depuis, le nom de l’Argentin est régulièrement revenu du côté du PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, La Joya ne prolongera pas son contrat à la Juventus comme l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene l’a affirmé au mois de mars. Une aubaine donc pour le PSG qui pourrait à la fois perdre Kylian Mbappé et Angel Di Maria à l’intersaison, leurs contrats arrivant à expiration. Néanmoins, la concurrence serait au rendez-vous pour Paulo Dybala, que ce soit en Angleterre ou en Italie.

L’Inter serait favorite pour Paulo Dybala…

Ces dernières heures, il a été question d’une véritable avancée de l’Inter pour le recrutement libre de tout contrat de Paulo Dybala. C’est en effet ce que la Gazzetta dello Sport a affirmé en expliquant que le numéro 10 de la Juventus prendrait la direction de l’Inter, ennemi historique de la Vieille Dame . Néanmoins, son agent Jorge Antun a fait un gros point sur cette situation en soulignant qu’aucun accord n’avait été convenu entre Paulo Dybala et un autre club. « Le joueur est exclusivement concentré sur la fin de la saison, le championnat et la finale de la Coupe d'Italie. Aucun accord n'a été conclu avec une équipe en Italie ou à l'étranger pour le moment ».





De quoi faire trembler l’Inter ? Pas vraiment. Selon 90min , le club nerazzurri serait le favori dans la course à la signature de Paulo Dybala et ce, malgré la mise au point du représentant du joueur. D’ailleurs, Dybala serait impressionné des efforts fournis par l’Inter, qui maintiendrait régulièrement le contact avec son entourage pour son arrivée, ce qui pourrait finalement peser lourd dans la décision finale de la piste de Leonardo pour le PSG.

