Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar déjà fixé pour l’avenir de N’Golo Kanté ?

Publié le 5 mai 2022 à 17h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le viseur du PSG qui cherche plus que jamais à renforcer son entrejeu cet été, N’Golo Kanté semble finalement bien parti pour prolonger son contrat avec Chelsea.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Chelsea, N’Golo Kanté (31 ans) va donc devoir faire un choix décisif pour son avenir cet été : prolonger avec les Blues , ou bien envisager un départ étant donné qu’il sera libre dans un an. Le Parisien a récemment annoncé que le PSG, qui courtise Kanté depuis maintenant plusieurs années, avait même tenté de le recruter dans les derniers instants du mercato de janvier 2022. En vain. Et le milieu de terrain de l’équipe de France s’éloigne encore un peu plus du PSG…

Kanté parti pour prolonger avec Chelsea ?