Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour Leonardo ?

Publié le 5 mai 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico pourrait ne plus revenir au Paris Saint-Germain, puisqu’il semble être la priorité de la Lazio.

La première mission du mercato estival, sera surtout de vendre. Leonardo s’est déjà penché sur le sujet et des premiers candidats sont évoqués, notamment avec Mauro Icardi. Arrivé en 2019, l’attaquant n’a plus sa place au Paris Saint-Germain et s’il semble clairement être poussé vers la sortie, la tâche s’annonce compliquée. Son important salaire ainsi que ses récentes prestations ne poussent en effet pas les clubs à bouger, alors que son contrat se termine en juin 2024. Les choses devraient être beaucoup plus simples avec Sergio Rico ! Parti en prêt cet hiver, le gardien du PSG revit à Majorque et aurait notamment tapé dans l’œil de Maurizio Sarri, qui souhaiterait l’attirer à la Lazio.

La Lazio pousse pour Sergio Rico