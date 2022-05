Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria aurait une préférence pour son avenir !

Publié le 5 mai 2022 à 23h45 par Arthur Montagne

Sur le départ du PSG, Angel Di Maria ne verrait pas d'un mauvais œil une arrivée à la Juventus afin de découvrir un nouveau championnat européen.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria a de grandes chances de quitter le PSG à l'issue de la saison. Et pour cause, bien qu'il dispose d'une option pour prolonger son bail d'une saison supplémentaire, il faut que les deux parties soient d'accord. Mais alors que le Fideo ne dirait pas non à une dernière saison à Paris, du côté du PSG, on semble beaucoup plus réticent. A tel point que son départ ne fait plus beaucoup de doute. Sept ans après son arrivée, le Fideo pourrait donc être contraint de trouver un nouveau club.

Di Maria serait intéressé par une arrivée à la Juve