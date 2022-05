Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’est engagé dans une bataille royale sur le mercato…

Publié le 5 mai 2022 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 5 mai 2022 à 13h34

Alors que le PSG cherche à renforcer son milieu de terrain en vue du prochain mercato estival, le Qatar a notamment coché le nom d’Aurélien Tchouaméni, auteur d’une saison XXL sous les couleurs de l’AS Monaco. Mais s’il souhaite rafler la mise avec le milieu de terrain de l’équipe de France, le club parisien va devoir vaincre une concurrence colossale…

Parmi les grandes sensations de cette saison en Ligue 1, la montée en puissance d’Aurélien Tchouaméni (22 ans) avec l’AS Monaco a fait couler beaucoup d’encre. Une trajectoire qui a d’ailleurs permis à l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux de découvrir l’équipe de France (8 sélections, 1 but), mais surtout de s’offrir une très grosse cote sur le marché des transferts. D’ailleurs, interrogé mercredi en conférence de presse, Tchouaméni s’est montré relativement incertain quant à son avenir à l’AS Monaco : « Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas et celui des autres joueurs, certains en fins de contrats, d'autres qui ont des envies d'ailleurs. On va partir en vacances et on verra en revenant qui sera là à la reprise (…) Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait », a indiqué Tchouaméni. Le PSG est d’ailleurs annoncé depuis plusieurs mois sur les traces de l’international français, mais il ne sera pas seul…

Le PSG doit batailler contre trois cadors étrangers pour Tchouaméni

Comme l’a annoncé RMC Sport ce jeudi, le PSG est toujours dans la course pour Aurélien Tchouaméni, et le Qatar fait partie de la liste des quatre finalistes qui peuvent encore prétendre à boucler le transfert du milieu de terrain de l’AS Monaco cet été. Les trois autres prétendants seraient Chelsea, Liverpool et bien évidemment le Real Madrid, qui semble même faite figure de grand favori puisque selon RMC , Tchouaméni continue de privilégier l’étranger pour son avenir. Le PSG, même s’il bien déterminé à rafler la mise avec le phénomène de l’AS Monaco, parti donc avec un désavantage et devra batailler ferme pour prendre le dessus sur ses concurrents. Toutefois, en cas d’échec avec Aurélien Tchouaméni, le Qatar a d’autres options pour renforcer son entrejeu.

Pogba, SMS, Fofana…

Le Parisien a consacré mercredi un large dossier aux profils qui intéressent la direction du PSG dans l’entrejeu, et on y retrouve les noms de Paul Pogba (Manchester United), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Seko Fofana (RC Lens) ou encore Képhren Thuram (OGC Nice). Des joueurs aux profils donc particulièrement variés, mais le Qatar a vu large dans sa short-list du mercato pour parvenir à se renforcer cet été. Reste à savoir quel milieu de terrain sera recruté par le PSG…