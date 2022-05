Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a une grosse ouverture avec cet attaquant !

Publié le 5 mai 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Toujours dans le viseur du FC Barcelone, Alvaro Morata ne devrait pas rester à la Juventus cet été. Et l'attaquant espagnol n'est pas non plus désiré par l'Atlético de Madrid.

Cet été encore, le FC Barcelone sera en quête d'un nouvel avant-centre. En effet, malgré la signature de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Xavi espère toujours voir débarquer un nouveau buteur durant le mercato estival. Dans cette optique, plusieurs pistes reviennent avec insistance à l'image de Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland. Des dossiers qui s'annoncent toutefois très compliqués ce qui pousse le Barça à garder active la piste menant à Alvaro Morata, passé proche de signer cet hiver.

L'Atlético refuse de négocier au rabais avec la Juve