Mercato - PSG : Zidane, Conte, Motta... Leonardo s’active pour l’après Pochettino !

Publié le 5 mai 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Alors que la fin de la saison et le mercato estival approchent, l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG est très incertain. D’ailleurs, le club de la capitale se serait déjà mis au travail pour la succession de l’Argentin et aurait trois noms sur sa liste : Zinedine Zidane, Antonio Conte et Thiago Motta.

À l’approche du mercato estival, l’avenir de Mauricio Pochettino demeure plus que jamais incertain du côté du PSG. Régulièrement critiqué par les supporters parisiens pour son style de jeu pas assez convaincant et éliminé prématurément de la Ligue des champions par le Real Madrid, l’entraîneur argentin ne fait clairement plus l’unanimité au sein du club de la capitale. De ce fait, Mauricio Pochettino pourrait bien faire ses valises dès cet été, alors qu’il lui reste encore un an de contrat. De son côté, le PSG s’est déjà mis à la recherche d’un successeur à l’ancien de Tottenham et a fixé sa grande priorité sur Zinedine Zidane comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Toutefois, une arrivée du champion du monde 1998 serait encore assez compliquée à réaliser.

Zidane et Conte ciblés par le PSG pour remplacer Pochettino

Selon les informations de But Football Club , Zinédine Zidane serait bien le grand rêve de la direction du PSG, et ce dernier pourrait être associé à Arsène Wenger en tant que directeur sportif et manager général. Cependant, convaincre l’ancien du Real Madrid de rejoindre Paris serait toujours aussi compliqué puisqu'il voudrait plutôt la place de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. Le PSG n’exclurait donc pas un échec dans le dossier Zidane et aurait d’autres pistes en tête pour la succession de Mauricio Pochettino. Récemment, le nom d’Antonio Conte a fait son apparition dans le dossier. D’ailleurs, But Football Club explique que la direction parisienne aurait fait le premier pas pour l’entraîneur italien. Néanmoins, Antonio Conte ne serait pas contre rester à Tottenham la saison prochaine sous certaines conditions. Pour pouvoir conserver l’ancien de l’Inter, les Spurs vont cependant devoir sortir le chéquier afin de se renforcer lourdement sur le marché des transferts cet été. Dans le cas contraire, Antonio Conte n’aurait aucun mal à envisager un avenir ailleurs que dans le club londonien.

Thiago Motta également sur la liste de Leonardo