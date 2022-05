Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte lâche un bel indice sur son avenir !

Publié le 5 mai 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Annoncé du côté du PSG pour éventuellement prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Antonio Conte semble vouloir rester à Tottenham et y bâtir un effectif à son image…

Et si le successeur de Mauricio Pochettino se nommait Antonio Conte ? D’après Le Parisien, la volonté du technicien italien serait telle qu’il serait persuadé de pouvoir quitter Tottenham à l’intersaison soit à une année de l’expiration de son contrat. Néanmoins, le10sport.com vous a révélé qu’aucun contact n’a eu lieu entre les décideurs du PSG et le clan Antonio Conte. D’ailleurs, la presse anglaise a dernièrement fait savoir que l’entraîneur des Spurs serait prêt à travailler de concert avec son directeur sportif Fabio Paratici pour redessiner les contours de l’effectif du club londonien. Et bien qu’il n’ait pas encore concrètement travaillé sur le dossier, Antonio Conte compte bien plancher sur la question comme il l’a fait savoir en conférence de presse.

« Il n'est donc pas opportun pour l'instant de leur donner une liste car ce serait une grosse liste »