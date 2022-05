Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un joli coup à 0€ en Premier League !

Publié le 5 mai 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Alors que Jesse Lingard s’apprête à quitter Manchester United, le PSG se serait positionné pour accueillir l’international anglais.

À l’approche du mercato estival, les pistes se multiplient du côté du PSG. Ce mercredi, un nouveau nom a fait son apparition dans la presse anglaise, celui de Jesse Lingard. Après Paul Pogba, le club de la capitale lorgnerait un autre joueur de Manchester United dont le départ semble acté, alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison. Jesse Lingard manque de temps de jeu chez les Red Devils et souhaite en effet prendre le large, ce qui n’a pas échappé au PSG.

Le PSG s’est positionné sur Lingard